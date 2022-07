Djokovic vs Kyrgios en Wimbledon; ¿21er Grand Slam o el 1ro?

Novak Djokovic y Nick Kyrgios no se llevaban nada bien.

Ahora, los dos hombres que se enfrentarán en la final de Wimbledon el domingo han desarrollado una especie de “bromance”, como dijo Kyrgios, número 40 del ranking.

“Todo el mundo sabe que no hubo amor durante un tiempo”, comentó el australiano de 27 años, cuyo primer partido por el título de Grand Slam será el 32do de Djokovic. “Fue saludable para el deporte. Creo que cada vez que jugábamos, había un alboroto alrededor. Fue interesante para los medios de comunicación, la gente que nos veía, todo eso”.

Kyrgios, que no se queda callado, fue especialmente crítico con Djokovic por organizar una gira de exhibición benéfica en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. En enero de este año, Kyrgios fue una de las primeras voces que apoyó a Djokovic cuando su decisión de no vacunarse contra el COVID-19 le llevó a una saga legal y a ser expulsado de Melbourne antes del Abierto de Australia.

¿Cómo están las cosas hoy en día?

“Definitivamente tenemos una mejor relación que la que teníamos”, es la forma en que el primer preclasificado Djokovic describió las cosas.

Kyrgios parecía un poco más entusiasmado.

“Ahora nos enviamos mensajes por mensaje directo en Instagram y otras cosas. Es muy raro”, dijo Kyrgios. “De hecho, a principios de la semana, me dijo: ‘Con suerte, te veré el domingo’”.

Pues bien, ciertamente se verán en la Cancha Central el domingo por la tarde, con bastante en juego.

Para Djokovic, de 35 años de edad, es la oportunidad de ganar un cuarto trofeo consecutivo en el All England Club y el séptimo en total (los ocho campeonatos individuales de Roger Federer en el torneo de hierba son un récord para un hombre).

También es una oportunidad para que el serbio consiga su 21er título de Grand Slam, lo que le situaría uno por delante de Federer y sólo uno por detrás de Rafael Nadal, que se retiró antes de su semifinal contra Kyrgios por un desgarre en el músculo abdominal.

Y también hay que tener en cuenta esto: Djokovic no puede saber con seguridad la próxima vez que podrá participar en uno de los cuatro grandes torneos, los eventos que más le importan actualmente. Tal y como están las cosas hoy en día, no se le permite entrar en Estados Unidos como extranjero no vacunado, lo que significa que no podría ir a Nueva York para el Abierto de Estados Unidos en agosto.

Su situación para volver a Australia en 2023 también está en el aire, después de que su visado fuera revocado este año.

“Cada partido, cada Grand Slam que me toca jugar en esta etapa de mi carrera, hay mucho en juego. No sé cuántas oportunidades para ganar un título de Grand Slam tendré todavía”, comentó Djokovic tras vencer al británico Cam Norrie, 9no preclasificado, por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en las semifinales del viernes.

“Así que, por supuesto, lo afronto con una actitud positiva, con confianza en mí mismo y con ganas de ganar. No hay duda de ello”, dijo Djokovic, que lleva una racha de 27 partidos sin perder en Wimbledon. “No quiero hablar de todos los detalles y rutinas que tengo para sentirme bien equilibrado y preparado. Pero hay cosas que hago para estar bien preparado mental, emocional y físicamente”.

Para Kyrgios, por su parte, es una oportunidad de demostrar que alguien con el suficiente talento como para haber vencido a Djokovic, Federer y Nadal la primera vez que se enfrentó a cada uno de ellos también tiene la suficiente capacidad de resistencia como para triunfar en un torneo grande. Está 2-0 contra Djokovic, aunque en un par de partidos en pista dura hace cinco años.

Incluso el propio Kyrgios no esperaba ver este día.

“Nunca pensé”, comentó, “que estaría aquí, para ser brutalmente honesto con ustedes”.