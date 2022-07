“Kobe Bryant se aparece en mis sueños y me habla”: Lamar Odom

La ex estrella de los Lakers de Los Ángeles Lamar Odom reveló que el fallecido Kobe Bryant, con quien ganara dos anillos de campeón de la NBA vistiendo el uniforme amarillo y púrpura, se le aparece y habla constantemente en sus sueños.

“Él (Kobe Bryant) se aparece en mis sueños. Simplemente viene y me habla, me dice, ‘Aguanta, continúa luchando. Su espíritu es muy fuerte. “Para mí, él no está lejos. Especialmente cuando sueñas con alguien y te habla. Con esto definitivamente vas a recordarlo siempre”, declaró al sitio TMZ.

A manera de homenaje, Odom porta un collar del que cuelga una imagen de Kobe y su hija, también fallecida en aquel fatal accidente, pero además, se tatuó el rostro de Bryant en el cuello.

[ ¿Qué son los Summer Days de Walmart y cómo aprovecharlos? ]

[ ¿Se pueden evitar los problemas cardíacos en la obesidad? ]

[ ¿Crees que la ciencia mejora tu vida? ]

Odom fue elegido en la cuarta posición global del draft de 1999 por los Clippers de Los Ángeles y llegó a los Lakers en 2004. Ganó los títulos del 2009 y 10 cuando el líder de ese equipo era Kobe Bryant.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV