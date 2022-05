Así ha sido la evolución de “Chicharito” Hernández desde su debut en Chivas

La popularidad de Javier Hernández alcanzó niveles inimaginables, sobre todo cuando el delantero fue parte del Manchester United y Real Madrid.

El atacante arrancó su carrera profesional en Chivas, institución en la que el inicio no fue sencillo.

Aunque en su debut anotó a “Chicharito” le costó mantenerse en el primer equipo, por lo que fue relegado a las divisiones en inferiores.

Fue hasta el Torneo Bicentenario 2010 cuando su mejor momento llegó. Incluso, esa campaña salió como campeón de goleo.

Justo ese nivel mostrado llamó la atención del Manchester United y el 8 de abril de 2010 el delantero fue contratado por el conjunto inglés.

Desde ese momento la carrera de Hernández dio un giro de 180 grados, pues se convirtió en un delantero de élite.

Como jugador de Los Diablos Rojos, “Chicharito” disputó 157 partidos, en los que marcó 59 tantos.

Chicharito con Manchester United: ➤ 59 goles. ➤ 13 asistencias. ➤ 157 partidos (8286 minutos). ➤ Bicampeón de Premier. ➤ Finalista de Champions. ➤ Campeón de Community Shield. ➤ MVP del club en su curso de debut. A 11 años de su llegada a Old Trafford. LEYENDA MEXICANA. pic.twitter.com/wRG8rE0L8c

Su olfato goleador hizo que el Real Madrid lo contratara, aunque sólo pasó una temporada con el conjunto merengue.

El Bayer Leverkusen fue el siguiente destino del mexicano, quien lideró el proyecto durante dos temporadas, en las que marcó 39 dianas.

Luego pasó por West Ham, de la Premier League, y concluyó su camino en el Viejo Continente con el Sevilla.

En 2020, Javier fue contratado por el Galaxy de Los Ángeles, una decisión que cambió por completo su vida.

Y es que, su primera temporada fue una catástrofe, al grado de sólo marcar dos goles en todo el año.

La depresión, por problemas en su vida privada, se apoderó del atacante mexicano, lo que provocó un descontrol en su carrera.

Incluso, en redes sociales, quedó evidenciado el cambio físico que ha tenido Hernández, en gran medida por la inestabilidad sentimental.

El propio “Chicharito” aceptó que no fue sencillo salir de ese bache, pero en esta parte de su carrera está mejor en todos aspectos, aunque el Mundial de Qatar 2022 se le escapará, por un problema que tuvo con Gerardo Martino.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. ¿A qué voy? Sí fui yo; sí fui en ese momento, pero fui el yo que tenía conocimiento en ese momento de ser yo. Entonces, seguí patrones con los que crecí. Tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que sentía.

“Lo que me llevó a la depresión fue tocar fondo para aceptar que había un vacío existencial que nunca voy a llenar. Ninguno de nosotros lo vamos a llenar. Hay un vacío existencial que no hace sentido entre más sueltas, más te llena. Hasta es ilógico porque uno tiene que tener para sentir certeza y para mantener cosas”.

— Javier Hernández, delantero del Galaxy