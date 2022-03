Durant cuestiona mandato que deja a Irving entrar a arena

NUEVA YORK (AP) — Kevin Durant está solicitando que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, explique lo que los Nets de Brooklyn consideran un mandato de vacunación confuso, que ahora le permite a Kyrie Irving asistir a los partidos de local del equipo, pero no participar en ellos.

Irving fue un espectador en el Barclays Center por primera vez en la temporada en domingo, sentado frente a la banca de los Nets en la victoria de 110-107 sobre los Knicks de Nueva York. Durant anotó 53 puntos, su mejor registro de la temporada, y después cuestionó las medidas de Adams en sus comentarios posteriores al partido, incluso señalando que el alcalde solamente buscaba llamar la atención.

“Es ridículo. No le entiendo nada”, dijo Durant.

Irving no ha podido jugar en casa esta temporada debido a que no está vacunado contra el COVID-19. Hasta esta semana, las pruebas de vacunación eran necesarias para que los aficionados pudieran asistir a la arena.

Aunque ese mandado ha sido levantado, todavía existe uno vigente para aquellos que trabajan en la arena. Los Nets ya han sido afectados por la orden, ya que ésta no aplica para los visitantes, permitiendo que un oponente que no esté vacunado pueda jugar, aunque Irving no pueda hacerlo. Ellos están aún más frustrados después del partido del domingo, cuando la llegada de Irving creó una escena en un partido con transmisión nacional.

Durant se siguió refiriendo a Adams, quien tomó posesión en enero, por su nombre de pila.

“Pero, él lo descubrirá pronto. Más le vale. Pero simplemente no hace sentido», dijo Durant. “Así como hay gente no vacunada dentro del edificio, nosotros tenemos un jugador que puede entrar — ¿supongo están temiendo por nuestra seguridad?”

“Como que no lo entiendo. Sí, estamos muy confundidos. Prácticamente todo el mundo está confundido en este momento. Temprano en la temporada la gente no entendía qué estaba pasando, pero ahora parece estúpido. Así que, esperemos que, Eric lo resuelvas pronto”, concluyó.