Universidad Universal: una experiencia universitaria diferente

En la Universidad Universal, cursar una maestría no es solamente un paso académico, sino una experiencia de transformación profesional y personal. Así lo viven los estudiantes del programa de maestría en Ciencias en Gerencia de Riesgos y Seguros. Es un programa académico único en Puerto Rico, que responde a la necesidad social y económica de contar con profesionales que posean una preparación académica formal, ofreciéndoles un currículo innovador, riguroso y competitivo.

El programa académico permite, al estudiante, contar con las herramientas y metodologías necesarias para la toma de decisiones estratégicas, implementación de medidas preventivas y la gestión efectiva de riesgos en una operación de negocios.

“Este programa me ha enseñado a ver el riesgo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para innovar, anticipar y liderar. A través de los cursos y experiencias prácticas, he adquirido habilidades críticas para evaluar y gestionar riesgos de manera efectiva, lo que me ha permitido tomar decisiones más informadas y estratégicas”, compartió Mary L. Hernández, estudiante de la Universidad Universal.

La experiencia universitaria les ofrece un currículo especializado en una modalidad de estudio combinada que consiste en clases presenciales y actividades en línea, diseñado para balancear la teoría con la práctica. Temas como administración de riesgos, seguros personales, propiedad y contingencia, y cumplimiento regulatorio son abordados con un enfoque aplicado con el análisis de casos reales que preparan al estudiante para desempeñarse en contextos complejos.

La experiencia universitaria expone, a los estudiantes, a una facultad altamente cualificada por su preparación académica y experiencia, y comprometida con la sólida y creciente industria de seguros. Por otro lado, tienen la oportunidad de relacionarse con recursos invitados de la industria de seguros y sectores relacionados de nivel local e internacional, que fortalecen aún más el aprendizaje.

La experiencia universitaria introduce a los estudiantes a espacios para el crecimiento personal y profesional mediante actividades de integración, conversatorios, conferencias, redes de apoyo, participación en organizaciones estudiantiles y profesionales; ampliando así su visión de la industria de seguros y sus conexiones profesionales. Experiencias y vínculos significativos que perduran más allá de la graduación.

Por otro lado, todo estudiante elegible tiene la oportunidad de completar en su periodo de estudios, la designación profesional de CPCU-Chartered Property Casualty Underwriter, especializada en gestión de riesgos y seguros, incluyendo suscripción, reclamaciones y control de riesgos. La misma es administrada una organización privada.

La experiencia universitaria ha permitido, a los egresados, avances importantes en el ámbito profesional: cambios de carrera, promociones laborales, posiciones estratégicas en instituciones públicas y privadas y el emprendimiento. Cada historia refleja el impacto real de una formación académica sólida, pertinente y en auge.

“La maestría en Gerencia de Riesgo fue esencial en mi desarrollo profesional en el campo de la industria de seguros y en mi ocupación actual. Me ayudó a desarrollar la habilidad de análisis y competencia en el manejo de riesgo”, dijo por su parte Edwin R. Badillo, egresado de la clase 2025.

La Universidad Universal reafirma su compromiso con una educación de calidad, formando líderes preparados para anticipar, transformar y gestionar el riesgo desde una perspectiva ética y visionaria. Si completó un grado de bachillerato y busca una oportunidad en el sector de la industria de seguros, o si desea reposicionarse en una empresa o compañía, este programa es para usted. Para información adicional o solicitar admisión, puede visitar la página www.uupr.org o llamar al 787-706-7190. Las clases comienzan el 11 de agosto de 2025.