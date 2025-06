Rompe el mito, la edad no pone limites

La edad no es un obstáculo, es una historia. Ser una persona mayor no significa quedarse atrás; significa tener más capítulos que contar. ¿Por qué limitar las personas por su edad?

Y sorpresa: ¡todos vamos a envejecer!

PUBLICIDAD

El edadismo es ese filtro invisible que usamos, muchas veces sin darnos cuenta, para juzgar a alguien solo por cuántos años ha vivido. Es hablarle como si no entendiera, asumir que no puede, o tratarlo con condescendencia. Y sí, el edadismo nos puede afectar a todos, seamos jóvenes o adultos mayores.

La edad no debe ser un obstáculo que defina nuestras decisiones o nuestro valor. Combatir el edadismo no solo mejora la vida de las personas mayores, sino que enriquece a toda la comunidad. Nos permite vivir con más dignidad, empatía y equidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas hacia los adultos mayores. Este tipo de discrimen tiene consecuencias reales y graves: reduce la calidad y la esperanza de vida, afecta la salud física y mental, retrasa la recuperación de enfermedades, promueve el aislamiento social, aumenta el deterioro cognitivo, eleva el riesgo de abuso y limita la posibilidad de vivir plenamente.

En Puerto Rico, una de cada tres personas tiene 60 años o más. Esta realidad nos invita a repensar nuestros entornos y hacerlos más inclusivos, para que todas las personas puedan seguir haciendo lo que necesitan, aman y disfrutan.

¿Cómo erradicamos el edadismo?

PUBLICIDAD

Cuestionando los prejuicios del día a día, fomentando el diálogo entre generaciones, impulsando la participación social e implementando políticas públicas que promuevan la equidad. Todo esto puede marcar una verdadera diferencia.

Este tipo de prejuicio también impacta la forma en que brindamos servicios. Si trabajas con personas, haz la diferencia: trata con respeto, no subestimes y no asumas. Cambia el chip y mejora tu atención. La edad no define el valor de nadie.

Ser un adulto mayor no es el final del camino. Es una etapa de crecimiento, aprendizaje y disfrute.

Rompe con el edadismo. Porque la edad no define tu valor.#RompeConElEdadismo