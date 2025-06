La edad no define tu valor

Si te dijeran que algún día te van a juzgar solo por tu edad, ¿cómo te sentirías?

Creer que alguien no puede, no sabe o no vale solo porque es joven o mayor… eso es edadismo.

Todas las personas, sin importar su edad, tienen algo que aportar. El número en el calendario no define, ni tu valor, ni tus capacidades.

¿Alguna vez has escuchado frases como: “Eres muy joven para opinar” o“Eso es porque todavía no has vivido lo suficiente”?

Eso también es edadismo. Es subestimar a alguien solo por su edad, sin escuchar lo que tiene que decir, ni valorar sus ideas.

Este tipo de prejuicio —a veces inconsciente— sostiene prácticas discriminatorias que afectan a las personas en su vida diaria. Se manifiesta, por ejemplo, cuando se excluye a alguien de una oportunidad laboral por su edad, o cuando se asume que no puede aprender algo nuevo o tomar decisiones importantes.

A los jóvenes, a menudo, se les ve como inexpertos o poco serios, aunque estén llenos de talento, visión y energía. No pongamos freno a su potencial.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas, principalmente hacia los adultos mayores.

Pero prevenir el edadismo es posible: reconociéndolo en lo cotidiano, promoviendo el diálogo entre generaciones, fomentando una participación social inclusiva y creando políticas públicas que garanticen equidad.

La edad es solo un número, no debe ser ni una etiqueta, ni una barrera.

Rompe con el edadismo, porque la edad no define lo que puedes lograr.#RompeConElEdadismo