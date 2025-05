En tiempos de incertidumbre económica la inversión más importante es la que haces en ti

No importa la profesión que seleccionaste para ejercer, la mejor inversión que puedes hacer es la que haces en ti, en tu desarrollo personal y profesional. El mundo está cambiando aceleradamente. A veces este cambio es tan sutil que no nos damos cuenta. Pero en otras ocasiones, como ahora, el cambio es tan dramático que a veces nos abruma, nos confunde y nos paraliza. Si eres profesional de ventas, mercadeo, publicidad o comunicaciones, esta realidad la estas viviendo de primera mano diariamente. Ya las soluciones conocidas, a los problemas a que nos enfrentamos, no nos están dando los mismos resultados que en el pasado. Hoy tenemos que continuamente innovar y buscar nuevas soluciones.

Sabemos que este cambio continuo está siendo empujado por la tecnología, la economía y las diferencias generacionales. Ante este disloque que enfrentamos como profesionales, estamos obligados a cambiar y adaptarnos a la velocidad del mercado o nos volveremos obsoletos. También tenemos que desarrollar mecanismos eficientes, que nos permitan manejar y evaluar con precisión el exceso de información que nos arropa sin pausa.

Hoy no importan los años de experiencia que llevamos en nuestra profesión o la preparación formal adquirida. Hoy todos somos aprendices y lo que importa es que estemos actualizados. La clave en estos momentos que vivimos no es tener una educación, es mantenernos educados. Hoy tenemos que hacernos preguntas que antes eran impensables. Como, por ejemplo: ¿Qué debo hacer para mantenerme vigente y añadir valor a mi empresa o negocio? ¿Cuánto tiempo he dedicado este año en capacitarme? ¿Tengo un plan de desarrollo personal ya trazado? ¿Cuándo fue la última vez que participe en un adiestramiento enfocado a lo que hago diariamente?

Con la llegada y masificación de la inteligencia artificial el juego cambio completamente. Todavía no conocemos el alcance y los cambios que esta singular herramienta tecnológica traerá. Pero ya todos estamos viendo su impacto en los procesos creativos y las comunicaciones. Te pregunto: ¿Cuán conocedor eres de las nuevas tecnologías que impactarán las ventas y el mercadeo en esta próxima década? ¿Ya dominas el nuevo modelo de ventas? Te exhorto a que te actualices, te renueves continuamente y que inviertas todo lo que te sea posible en ti. Comienza hoy. Tu eres el único arquitecto de tu futuro.