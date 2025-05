TopDoerr se une al programa NVIDIA Inception

La empresa puertorriqueña TopDoerr AI Solutions, una startup local reconocida por desarrollar tecnologías de inteligencia artificial prácticas y centradas en el ser humano, ha sido aceptada en el prestigioso programa NVIDIA Inception, una iniciativa global que impulsa startups tecnológicas de alto potencial alrededor del mundo.

NVIDIA Inception ofrece a empresas emergentes acceso a recursos técnicos avanzados, mentoría especializada, oportunidades de visibilidad global y conexiones estratégicas dentro del ecosistema tecnológico. Ser parte del programa representa un hito importante para TopDoerr, quien ha ganado notoriedad por sus soluciones de IA en sectores como comercio electrónico, aviación, gasolineras y organizaciones sin fines de lucro.

PUBLICIDAD

“Este logro valida el trabajo que venimos haciendo desde Puerto Rico con visión global. Ser parte del programa Inception no solo nos conecta con lo mejor del mundo tecnológico, sino que también demuestra que la innovación boricua está lista para competir al más alto nivel,” expresó Kevin Velázquez, fundador y CEO de TopDoerr.

Con esta alianza, TopDoerr buscará acelerar el desarrollo de sus soluciones, ampliar su presencia internacional y seguir posicionando a Puerto Rico como un hub emergente de inteligencia artificial en Latinoamérica y el Caribe.

TopDoerr es una empresa puertorriqueña fundada en 2022 que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para empresas, gobiernos y organizaciones. Su enfoque es crear tecnología poderosa pero accesible, siempre con un toque humano. Su lema: We Keep It Human.