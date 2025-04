LifeLink celebra 30 años salvando vidas con el emotivo cortometraje “Afterlife Bucket List”

LifeLink de Puerto Rico, la única organización certificada para la recuperación y trasplante de órganos y tejidos en la isla celebra 30 años de servicio continuo a la comunidad. Desde su fundación en 1994, LifeLink ha transformado miles de vidas, brindando segundas oportunidades a pacientes en espera de trasplantes y mejorando la calidad de vida de muchos más a través de trasplantes de tejido. Tres mil pacientes han recibido el regalo de la vida gracias a la generosidad de los donantes y sus familias, un legado de esperanza que continúa inspirando la labor de LifeLink.

Para conmemorar este hito, LifeLink lanza “Afterlife Bucket List”; un emotivo cortometraje que relata la historia de dos vidas conectadas por la música, un deseo y un mismo corazón. El concepto del filme surge de una observación muy simple pero poderosa: esos deseos que se quedan sin cumplir cuando una persona fallece. En el caso del filme, Edwin, el recipiente de un corazón que le dio una segunda oportunidad de vida, cumple un deseo pendiente de su donante, Juan Gabriel, completando un sueño de su ‘bucket list’ y honrando así su memoria por el regalo de vida que le hizo. Durante el documental es maravilloso ver cómo la música se convierte en un vínculo especial entre donante y recipiente; el primero tocaba el violín, y amaba la música clásica, y el segundo comienza a desarrollar una afición inesperada por ese género musical.

PUBLICIDAD

El esperanzador cortometraje puede verse en múltiples plataformas digitales como las páginas sociales de LifeLink Puerto Rico; incluyendo Facebook, Instagram y YouTube. El mismo lanza durante abril, Mes Nacional para la Donación de Órganos y Tejidos para Transplantes, y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la donación y fomentar el registro de donantes; invitando a todos a registrarse en donevidapuertorico.org.

El concepto fue desarrollado por la agencia VML y dirigido por la dos veces ganadora de premio Emmy, Mariem Pérez; realizadora de documentales como Rita Moreno: Just a Girl Who Decided To Go For It (2021), San Juan; Más Allá de las Murallas (2022), y el filme Maldeamores (2007), entre otros.

Acerca de LifeLink de Puerto Rico:

PUBLICIDAD

LifeLink de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro dedicada a la recuperación y trasplante de órganos y tejidos. Certificada por el gobierno federal, LifeLink es la única organización autorizada para realizar esta labor en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Su misión es salvar y mejorar vidas a través de la donación y el trasplante, honrando los deseos de los donantes y brindando esperanza a los pacientes en espera.

En Puerto Rico hay actualmente sobre 400 personas esperando un transplante y más de 100,000 a nivel nacional; mientras que un solo donante puede ayudar a salvar 8 vidas y mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas.