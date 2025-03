Celebran a las mujeres que están redefiniendo la industria automotriz con su impacto y liderazgo

Durante décadas, las mujeres han sido el corazón y la mente detrás de la evolución de la industria automotriz. Desde la innovación en diseño y seguridad hasta la toma de decisiones clave en el mercado, su voz ha moldeado lo que hoy entendemos como confort, seguridad y sofisticación al volante. Han sido clientas exigentes, diseñadoras visionarias, ingenieras brillantes y líderes que desafían lo establecido.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, INFINITI celebra a todas ellas: a quienes eligen nuestros vehículos para acompañarlas en su día a día, a quienes nos retan a ir cada vez más lejos y a quienes con su talento han dejado su huella en cada línea, cada material y cada innovación que hace únicos a nuestros modelos.

La participación de la mujer en la industria automotriz, y la decisión de compra

El impacto femenino en la industria es innegable. De acuerdo con el informe “Women at the Wheel: Key Findings from the 2020 Diversity, Equity, and Inclusion in Automotive Study”, las mujeres representan el 24% del personal empleado en la manufactura de vehículos y autopartes a nivel mundial. La historia de la industria automotriz no se podría contar sin las contribuciones visionarias de mujeres que desafiaron su época. Margaret Wilcox revolucionó el confort en los vehículos con la invención del primer sistema de calefacción, mientras que Bertha Benz marcó un hito en 1888 al realizar el primer viaje de larga distancia en automóvil, demostrando su funcionalidad y potencial.

Las mujeres no solo construyen la industria, también la transforman con sus elecciones. Un estudio de Boston Consulting Group revela que influyen en el 80% de las decisiones de compra de productos a nivel global. En la industria automotriz, la seguridad, la tecnología intuitiva y la eficiencia son factores clave en su elección, impulsando a las marcas a desarrollar soluciones innovadoras que respondan a estas demandas.

INFINITI ha abrazado esta evolución con tecnologías avanzadas que elevan la experiencia de manejo, desde asistencias de conducción que minimizan riesgos hasta diseños ergonómicos que optimizan el confort en cada trayecto.

El talento femenino en INFINITI

Detrás de cada vehículo INFINITI hay historias de mujeres que desafían expectativas y redefinen el concepto de lujo y movilidad. Su ingenio y dedicación han sido clave en la evolución de nuestros modelos, aportando soluciones innovadoras que priorizan la comodidad y seguridad de todos los pasajeros.

En nuestros equipos de ingeniería y desarrollo, su talento ha impulsado avances tecnológicos y mejoras en la experiencia de conducción. En los centros de venta y marketing, su visión ha transformado la forma en que nos relacionamos con quienes confían en la marca, fortaleciendo nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Queremos compartir las historias de algunas de estas mujeres extraordinarias que, con su pasión y determinación, están dejando una huella imborrable en INFINITI.

Megumi Mitsui: el arte del color y la tradición japonesa en INFINITI

Como Diseñadora de Color y Acabados en el Centro de Diseño Global de INFINITI, Megumi Mitsui ha asumido el reto de anticipar las tendencias cromáticas del futuro y adaptarlas a los gustos y culturas de los consumidores. Su trabajo va más allá de lo técnico; es un proceso artístico que combina investigación de tendencias, psicología del color y una estrecha colaboración con su equipo para crear combinaciones que reflejen lujo y sofisticación.

Uno de sus proyectos más significativos ha sido el desarrollo de un exclusivo tono para la nueva INFINITI QX80 2025, inspirado en una antigua técnica japonesa de teñido. Más que un simple color, esta tonalidad representa una fusión entre innovación y herencia cultural, rindiendo homenaje a la tradición artesanal de su país natal mientras aporta distinción y exclusividad al vehículo.

Para Mitsui, su experiencia en INFINITI ha reafirmado la importancia del liderazgo femenino y la colaboración, destacando cómo la diversidad de perspectivas enriquece el diseño y el confort, generando productos más intuitivos y atractivos para los clientes.

Megumi Mitsui ha asumido el reto de anticipar las tendencias cromáticas del futuro y adaptarlas a los gustos de los consumidores.

“Hay muchas mujeres que están prosperando y brillando en esta industria. Independientemente del género, puedes conectarte con colegas, personas con más experiencia y mentores para obtener información valiosa y apoyo, mientras aspiras a convertirte en un modelo a seguir y en la mejor versión de ti mismo”, reflexiona Mitsui.

Ashli C. Bobo: el poder de no ‘pedir permiso’ para ocupar puestos de liderazgo

Como directora de Comunicaciones de INFINITI para la región de América, Ashli C. Bobo ha construido una sólida trayectoria en la industria automotriz, liderando proyectos estratégicos e impulsando la innovación en un sector en constante evolución. Con más de 20 años de experiencia, ha demostrado que el liderazgo femenino aporta una visión colaborativa y transformadora, clave para el desarrollo de nuevas soluciones y la inclusión en el ámbito corporativo.

A pesar de las exigencias de su rol, Ashli ha logrado equilibrar su vida profesional y personal, organizando sus responsabilidades con eficiencia y reservando tiempo para su hija y para desconectar al final del día. Para ella, este balance es fundamental para mantenerse enfocada y seguir creciendo en ambas áreas.

Convencida de la importancia del liderazgo femenino, Ashli alienta a más mujeres a tomar la iniciativa sin esperar permiso, desafiando normas, rompiendo barreras y asumiendo su papel en la transformación de la industria. Mirando hacia el futuro, imagina un sector más equitativo y diverso, donde las mujeres ocupen más roles de liderazgo, influyan en el desarrollo de productos y contribuyan a la evolución de la movilidad con nuevas perspectivas y enfoques innovadores.

Maricela Ramírez: liderazgo con diversidad en todas sus formas

Desde sus inicios en el mundo de las motocicletas hasta su liderazgo en mercados internacionales para Nissan Motor Corporation, Maricela Ramírez ha demostrado una habilidad excepcional para comprender las necesidades de los consumidores y adaptar estrategias efectivas. Uno de sus mayores desafíos fue liderar 34 mercados en Latinoamérica, donde logró superar diferencias culturales y de comunicación mediante foros regionales que fomentaron la colaboración y la innovación.

Actualmente, es la subdirectora de Marketing y Experiencia del Cliente en INFINITI México, Latinoamérica e Israel, en donde ha fortalecido su enfoque omnicanal, asegurando que cada punto de contacto —desde redes sociales hasta concesionarios— brinde experiencias diferenciadoras a los invitados. Su trabajo ha sido fundamental en campañas innovadoras como “El lujo de elegir diferente”, la primera campaña de la marca creada por talento mexicano.

Para Maricela, el liderazgo femenino en la industria automotriz no se trata de encasillar cualidades, sino de fomentar la diversidad en todas sus formas. Su consejo para las nuevas generaciones es claro: la preparación académica, el conocimiento de tendencias globales y la resiliencia son esenciales para triunfar en un sector en constante cambio.

Un tributo a quienes avanzan sin detenerse

Hoy celebramos a las mujeres que desafían lo establecido; aquellas que, con cada decisión, sin importar su magnitud, continúan construyendo un futuro más innovador, inclusivo y extraordinario. En INFINITI, no solo las acompañamos en su camino, sino que reconocemos y honramos la huella que han dejado con su pasión y talento, impulsando la transformación de la industria y abriendo nuevas oportunidades para las generaciones futuras.