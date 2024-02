Toyota logra venta de 34 mil unidades en el 2023

Durante el año 2023 Toyota de Puerto Rico superó grandes retos de la industria y logrando mantenerse en la cima de las ventas con sobre 34 mil unidades entre los modelos de Toyota y Lexus, y el 29% de participación del mercado, informó hoy Jayce Dane, vicepresidenta de operaciones y gerente general de la empresa automotriz en la isla.

La ejecutiva destacó que la marca ha mantenido ese liderato por 25 años consecutivos como el distribuidor de mayor venta de vehículos en la Isla y detalló que de los 118,267 vehículos no flota vendidos por la industria automotriz el año pasado, 34,302 unidades fueron de las marcas Toyota y Lexus, alcanzando así un 29% de participación en el mercado. Por su parte, Lexus rompió su récord de ventas obteniendo el mejor año de su historia con 1,477 unidades no flota vendidas, quedando en segunda posición en la industria automotriz en el segmento de autos de lujo y lidereando dos importantes segmentos. El Lexus IS lidera por tercer año consecutivo en el segmento de sedán pequeño de lujo, mientras el modelo Lexus NX dominó el segmento ‘Near Luxury SUV’ con un 9.6%.

“El pasado año fue de crecimiento y evolución. Toyota de Puerto Rico superó las expectativas con la venta de 32,825 modelos de Toyota y 1,477 de Lexus, marca de lujo que se fortaleció con un crecimiento de 6.9%. Toyota dominó en siete importantes segmentos, en ‘Small SUV’, la RAV4 acaparó el 32.4% del subsegmento; en ‘Compact Car’, la familia Corolla demostró su liderato indiscutible con un 36.4% del subsegmento; mientras la Tacoma continúa dominando el subsegmento de ‘Small Pickups’ con un 42.4%. La Highlander dominó el subsegmento de ‘Mid SUV’ de 3 filas con un 32.5%; en el subsegmento de vehículos ‘Midsize Sedan’ Camry dominó con 20.8%; Sequoia igualmente en el subsegmento de ‘Large SUV’ con 46.6% y GR86 registró un 31.5% en el sub segmento de ‘Coupe’”, destacó la ejecutiva.

Dane resaltó el dominio de las marcas Toyota y Lexus en la venta de modelos impulsados por fuentes alternas de energía, donde se reflejó un significativo aumento. “El concepto de electrificación representó 3.9% del mercado, mientras los modelos Toyota representaron un 14.2%, un aumento de 4.6 puntos porcentuales sobre el año anterior. En el segmento de lujo, la industria reflejó un aumento de .2 puntos porcentuales en el segmento de electrificación, mientras Lexus logró un sólido aumento de 13 puntos porcentuales. “En Toyota continuamos mirando al futuro de autos eléctricos a paso firme. Definitivamente, nuestras marcas están marcando la pauta en el proceso de electrificación, dándole al consumidor la oportunidad de escoger la tecnología y el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades”.

La ejecutiva resaltó además los resultados de estudios de satisfacción de clientes los cuales arrojaron números positivos para ambas marcas tanto en el área de servicio como de ventas. Además, señaló que, de un total de 5 puntos, Toyota obtuvo 4.77 puntos en el área de ventas y 4.53 en servicio. Por su parte, Lexus obtuvo 4.73 en ventas y 4.58 puntos en servicio. “Además de ofrecer vehículos de calidad, nuestro objetivo es proveer una experiencia de primer orden para todos aquellos que visitan nuestros concesionarios; y los resultados nos indican que tanto nuestra fuerza de ventas, como el personal de servicio, se está esmerando en ofrecer una experiencia placentera”.

Según Dany Oliva, gerente senior de operaciones de vehículos, Toyota no solo superó sus expectativas en ventas, sino que, “reafirmamos nuestra visión de futuro por lo que anticipamos un 2024 lleno de oportunidades y solidez. Este año continuamos con paso firme nuestra ruta hacia las tecnologías de autos menos dependientes de combustibles fósiles como parte de un compromiso de la marca y de la evolución que incluye un amplio porfolio de autos híbridos, en ruta a la electrificación”, destacó. Entre los vehículos que se lanzarán en el 2024 se destacan alternativas de combustible alterno. Estas innovaciones reafirman el compromiso de Toyota y Lexus con el medio ambiente a través de la reducción de emisiones de CO2.

Oliva se mostró muy optimista sobre las ventas que se esperan este año.

“Nosotros entendemos que la industria tiene el potencial de vender 126 mil unidades en el 2024. De las cuales 40 mil serán de las marcas Toyota y Lexus. Esto nos llevaría a una participación del mercado de sobre 34 porciento”. El ejecutivo explicó que, a fin de lograr ese objetivo, Toyota continuará fortaleciendo la calidad y confianza en sus productos, la excelencia de sus centros de servicio, la filosofía Beyond Zero para promover la reducción de emisión de gases y el lanzamiento de nuevos modelos.

Con relación a los nuevos vehículos que Toyota traerá en el año, el ejecutivo mencionó que uno de los más esperado es la nueva Tacoma, la cual estará disponible en 5 modelos. Los mismos son SR5, TRD Sport, TRD Off-road, Trailhunter y TRD PRO los cuales llegaran a la Isla en forma escalonada. “Además de la Tacoma, la cual revolucionará el mercado, tenemos en agenda la llegada de otros vehículos en diversos segmentos. Algunos son productos completamente nuevos y otros son relanzamientos de modelos con cambios completo”, indicó Oliva. Ejemplo de esto es la llegada de la icónica y legendaria Land Cruiser, la cual regresa al mercado completamente rediseñada.

Otra de las áreas de negocio a las que TDPR apuesta para su fortalecimiento continuo es el área de piezas y servicios. Heriberto Ginés, gerente senior de operaciones de servicios al cliente, explicó que el 2023 fue un excelente año para esta división, impulsado no solo por el servicio personalizado, la disponibilidad de piezas y el adiestramiento continuo y conocimiento de los técnicos sino por los innovadores programas Toyota Care y Toyota Express Maintenance.

“Toyota Care fue el primer programa de su tipo en la industria, el cual ofrece dos años o 25 mil millas de mantenimiento gratis y dos años de asistencia en la carretera proveyendo tranquilidad a los dueños de un Toyota. Por su parte el Toyota Express Maintenance está disponible en 70 por ciento de la red de concesionarios y ofrece servicio de mantenimiento y algunos arreglos”.

Un área importante del proceso de venta de vehículos es el financiamiento, y Toyota cuenta en la Isla con Toyota Financial Services (TFS), operación con más de 27 años en el mercado y que fue la primera establecida en Latinoamérica. José Carreño, principal oficial ejecutivo de TFS explicó que el actual ambiente de intereses altos impacta directamente al consumidor y otros negocios. “Los altos intereses resultan en una reducción de los ahorros personales, una desaceleración en el mercado de viviendas y costos prestatarios más altos, entre otros. No obstante, nos encontramos optimistas pues visualizamos una estabilización de la inflación, un continuo crecimiento económico y una demanda sostenida por préstamos de autos.” El financiero señaló que actualmente TFS cuenta con un porfolio al detal de $2 mil millones y ha servido a más de 290 mil clientes.

Para concluir, Dane resaltó que tanto TDPR como su red de concesionarios estarán realizando inversiones millonarias en las facilidades físicas lo que permitirán un mejor servicio y experiencia a los clientes a la vez que demuestra el compromiso de la marca con Puerto Rico. Añadió que el elemento clave para mantener el liderato de la marca por un cuarto de siglo es que, “tenemos a nuestros clientes en el centro de la operación, brindándole una línea diversa de vehículos de calidad, que se centran en un diseño audaz, con tecnologías de avanzada y una seguridad inigualable demostrando de manera continua nuestra evolución; unido a una amplia red de concesionarios con los mejores centros de servicio en la Isla. Toyota continúa con paso firme la investigación y el desarrollo de alternativas de electrificación, y sigue brindando opciones de acuerdo con la realidad de cada consumidor”.