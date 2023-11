T Mobile adelanta sus ofertas para Black Friday. ¡Llévate gratis lo último en tecnología!

GUAYNABO, Puerto Rico. 16 de noviembre de 2023.

A partir del 16 de noviembre, aprovecha estas grandes ofertas de T‑Mobile con lo último en tecnología que puedes obtener visitándonos, llamando al 1-800-TMOBILE o ahora accediendo desde tu hogar a través de www.t-mobile.com.

En T‑Mobile los clientes nuevos y existentes pueden aprovechar nuestras grandes ofertas con lo último en tecnología y planes repletos de beneficios como Apple TV+ y Netflix por la casa, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero y más, que representan más de $270 en beneficios adicionales todos los meses para 2 o más líneas en planes Go5G Plus y Go5G Next, y todo esto con la red 5G más rápida en Puerto Rico y Estados Unidos.

El Gran Regalo

· Los clientes nuevos y existentes pueden llevarse un Samsung Galaxy S23 gratis al agregar una línea o al hacer trade-in de un equipo elegible con alguno de nuestros planes Go5G Plus o Go5G Next, o un Samsung Galaxy Watch6 gratis al agregar una línea para reloj (ambos con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas), y adicional te puedes llevar unos audífonos Samsung Buds2 gratis vía reembolso con una tarjeta virtual Mastercard.

Cuatro líneas por $25 cada una

· Regresa una de las ofertas más populares de T‑Mobile para las Fiestas: obtén 4 líneas de voz por $25/mes cada una en planes Essentials o Business Unlimited Select con AutoPago y método de pago elegible. ¡Hablamos de un ahorro de $480 al año!

Teléfonos gratis

· Samsung Galaxy S23 gratis (o bien, $800 de descuento en cualquier otro teléfono de la serie Samsung Galaxy S23) al agregar una línea o hacer trade-in de un equipo elegible en Go5G Next/Go5G Plus.

· Samsung Galaxy Z Flip5, Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro o motorola razr+ gratis (o $1,000 de descuento en Samsung Galaxy Z Fold5 y Google Pixel Fold) al agregar una línea o trade-in de un equipo elegible en Go5G Next/Go5G Plus.

· REVVL 6x PRO 5G o REVVL 6x 5G gratis al agregar una línea en la mayoría de los planes; o BIEN REVVL 6x 5G gratis, o REVVL 6x PRO 5G por solo $50, con trade-in de un equipo en cualquier condición en todos los planes.

...y todas las ofertas con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas.

Smartwatches gratis

· Samsung Galaxy Watch6 40 mm gratis al agregar una línea para reloj.

· Google Pixel Watch gratis o 50% de descuento en el Google Pixel Watch 2, cada uno al agregar una línea para reloj.

· Reloj SyncUP KIDS gratis al agregar una línea para reloj, más un paquete de 3 correas gratis al comprarlo directamente en una tienda T‑Mobile, hasta agotar inventario.

...y todas las ofertas con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas.

Accesorios

· Hasta $150 de descuento en ciertos productos JBL.

· Harman Kardon Onyx Studio 8 por SOLO $179.99 y $0 pago inicial, una oferta exclusiva de T‑Mobile, ¡y un ahorro de más de $300!

· Ahorra 25% al comprar tres o más accesorios elegibles en t-mobile.com, incluyendo productos de carga, protectores de pantalla y covers.

Paquetes de negocios para repartir alegría

En T-Mobile, los clientes de negocios que agreguen una línea en Go5G Business Next o Go5G Business Plus se llevan un paquete Samsung y pueden ahorrar casi $1,400 en un Samsung Galaxy S23, una Samsung Tab A7 Lite y un Samsung Galaxy Watch6 40 mm. También, pueden ahorrar casi $900 al llevarse un Google Pixel 8 y un Google Pixel Watch.

Además, T‑Mobile puede ayudar a las empresas a ahorrar en equipos para ser más eficientes y productivas con estas ofertas:

· Samsung Galaxy S23 gratis al hacer trade-in de un equipo elegible en un plan Go5G Business Next/Go5G Business Plus.

· Samsung Galaxy S23+ gratis al cambiarse a T‑Mobile en un plan Business Unlimited elegible.

· Tablet Samsung Tab A7 Lite gratis con un nuevo plan Business Unlimited Tablet.

· Samsung Galaxy Watch6 40 mm gratis al agregar una línea para reloj.

· Google Pixel 8 o Google Pixel 8 Pro gratis al cambiarse a T‑Mobile y agregar una nueva línea de servicio en Go5G Business Next/Go5G Business Plus; o a un plan Business Unlimited elegible.

· Google Pixel Watch gratis con créditos recurrentes por equipo.

...y todas las ofertas con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas.

Además, los planes de negocios de T‑Mobile son regalos que continúan multiplicando sus beneficios durante todo el año. Con beneficios de viaje premium para empresas, con un valor de más de $400, y soluciones como Secure Wi‑Fi y Microsoft 365 por cuenta nuestra incluidas en nuestros mejores planes, T‑Mobile les permite a los clientes de negocios ahorrar dinero y trabajar prácticamente desde cualquier lugar con más facilidad que nunca.

Reparte alegría con Metro

¡Celebremos las Fiestas sin nada de bla bla bla! Como líder en servicio prepago 5G, Metro by T‑Mobile te trae ofertas llenas de felicidad.

Teléfonos y tablet Samsung gratis

· Samsung S23 FE gratis ¡por tiempo muy limitado!, al visitar una tienda de Metro y portar tu número. ¡Lo que representa un ahorro de $600!

· 4 líneas con 5G ilimitado por $25 cada una y hasta 4 teléfonos Samsung Galaxy A14 5G GRATIS al portar tu número y unirte a Metro by T-Mobile.

· Samsung A54 5G gratis al portar tu número y unirte a Metro by T-Mobile. Eso es un ahorro de $469.

· Galaxy Tab A7L gratis cuando los clientes actuales de Metro by T-Mobile agregan un nuevo plan para tablets. Los clientes nuevos también pueden llevarse la A7L Tab GRATIS mediante una tarjeta virtual de prepago Mastercard luego del tercer pago mensual, y con solo $99 en la tienda.

Una línea por $25

· Aprovecha data 5G ilimitada en una línea por tan solo $25 por mes cuando traes tu equipo y portas tu número de teléfono a Metro by T-Mobile. Paga $30 el primer mes y luego $25 cada mes con AutoPago. Consulta los detalles aquí a partir del 16 de noviembre.

motorola razr

· motorola razr por solo $99.99 al portar tu número a Metro by T-Mobile, y además obtienes una tarjeta virtual de prepago Mastercard de $100 luego del tercer pago mensual.

Y como beneficio adicional para las Fiestas, Metro by T-Mobile elimina los cargos por activación, para que cambiarte resulte lo más fácil posible.

¡Echa un vistazo a todas las ofertas de T‑Mobile para las Fiestas en es.t‑mobile.com/offers! Para ver las ofertas de T‑Mobile para negocios, visita https://www.t-mobilepr.com/negocios. Para Metro, visita hola.metrobyt‑mobile.com/deals.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Consulta los detalles completos de las ofertas en es.T‑Mobile.com. 4/$25: los clientes de planes Essentials podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes, debido a la priorización de datos. Video en SD. Requiere calificación crediticia y un mínimo de 4 líneas. La cancelación de líneas requiere el cambio al plan Essentials de tarifa regular; contáctanos. Cargo mensual de programas reguladores (RPF) y cargo mensual de recuperación (TRF), $3.49 en total por línea de voz (50¢ por RPF y $2.99 por TRF). Impuestos y cargos podrían representar del 4% al 38% de la factura. $5 más por línea sin AutoPago; requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Teléfonos gratis: contáctanos antes de cancelar la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Z Fold5 5G 256 GB: $1,799.99). Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Para clientes con buena calificación crediticia. Relojes gratis: si cancelas la cuenta de servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Watch6 Classic 40 mm: $349.99). Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Se requiere servicio premium para reloj de $15. Valor de $270: según valor de venta de los beneficios mensuales disponibles con Go5G Plus para planes familiares, como entretenimiento, beneficios de viaje y protección contra llamadas fraudulentas. Algunos beneficios podrían requerir activación. Ve más detalles en el plan. Ofertas de Metro: límite de 1 descuento de ACP por hogar elegible. Detalles en Hola.MetrobyT‑Mobile.com/ACP. Si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Las ofertas de equipos no están disponibles si te cambias desde T‑Mobile o si tuviste el servicio de Metro en los últimos 180 días. “Sin aumentos de precio” significa que, al unirte a Metro, no vamos a subir el precio base de tus llamadas, textos y datos para smartphone. NUNCA. Solo para clientes nuevos. Sin embargo, si finaliza una promoción por tiempo limitado, si un tercero aumenta el costo de su servicio o si utilizas un servicio con cargos por uso, tu precio mensual podría cambiar.