Carta abierta del Grupo Bancrédito al pueblo de Puerto Rico

En la sección de Negocios del periódico El Nuevo Día del martes 18 de abril de 2023 se publicó un artículo titulado: “Clientes de bancos internacionales recuperan su dinero” donde la Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, la Lcda. Natalia Zequeira hizo unas expresiones sobre el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank and Trust Corporation (el Banco) y el pago a los clientes de Bancrédito. Bancrédito Holding Corporation, una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York, como único accionista del Banco, quiere aprovechar la oportunidad para hacer unas expresiones respecto a la liquidación del Banco y el pago a todos sus clientes y depositantes.

Bancrédito Holding accedió en agosto de 2022 a liquidar voluntariamente el Banco entrando en un acuerdo a esos efectos entre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el Banco. De acuerdo con ese Plan de Liquidación Voluntaria, se le dio prioridad al pago a los clientes, y sobre todo de los depositantes, y dicho Plan siempre estuvo respaldado por el alto nivel de capitalización del Banco, que permitía el pronto pago de todos sus clientes y depositantes. La intención de Bancrédito Holding como dueña del Banco siempre ha sido la pronta liquidación voluntaria del Banco, según acordada bajo el Plan de Liquidación. No obstante, en el transcurso de la liquidación del Banco entraron factores externos fuera de nuestro control que alteraron los acuerdos logrados entre las partes y dichas circunstancias llegaron a generar controversias que detuvieron los procesos. A esos efectos Bancrédito Holding, como único accionista del Banco, tomó acciones corporativas para lograr la liquidación voluntaria según acordada, acciones que la OCIF intentó paralizar. Esta situación redundó en litigios y acciones administrativas que culminaron con la imposición de un síndico cuando el Banco estaba solvente y cuando ya se le había pagado a más del 95% de los clientes y depositantes del Banco. A final de cuentas, Bancrédito Holding aceptó esta imposición con el fin de culminar la liquidación del Banco y el pago total de los clientes y depositantes del Banco sin más demoras. En este momento, no existe razón para que no se acabe de pagar a los “menos de cinco clientes” que quedan, según la Comisionada, pues el Banco consta con los haberes necesarios para completar ese proceso de pagarle a sus clientes y depositantes, y así proceder con el cierre final.

El Banco y Bancrédito Holding Corporation forman parte del Grupo Bancrédito, una empresa que forma parte de un grupo financiero con más de 150 años de trayectoria. El Grupo Bancrédito desea agradecer el compromiso, dedicación y aporte profesional de todos nuestros empleados, quienes con una lealtad inquebrantable nos han acompañado con éxito durante los pasados 14 años, y hasta el momento del cierre voluntario acordado con las autoridades financieras, por el cual se está reintegrando el 100% de sus depósitos a nuestros clientes.

Por más de una década de operaciones, Grupo Bancrédito logró consolidarse como uno de los grupos financieros más capitalizados y estables del mercado, única forma de haber podido ofrecerles seguridad laboral y un cálido ambiente de trabajo a casi un centenar de nuestros empleados directos e indirectos puertorriqueños y sus familias. Por este medio damos gracias a todos, y les deseamos mucho éxito en los nuevos caminos que deben emprender en el porvenir. Agradecemos además a toda la comunidad que nos recibió en Puerto Rico y a quienes nos brindaron sus servicios profesionales para adelantar nuestras gestiones financieras.

Finalmente, queremos aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo de Puerto Rico, gracias por aceptar nuestra iniciativa de extender y sembrar cultura apoyando el arte en todas sus manifestaciones a través del respaldo de la Fundación Bancrédito a las instituciones culturales puertorriqueñas más destacadas. Más aún, agradecemos la oportunidad de servirles durante la crisis causada por el huracán María y los terremotos, cuando dijimos presente y apoyamos a las autoridades gubernamentales y a nuestros empleados en el alivio de las necesidades económicas y sociales más apremiantes ocasionadas por dichos desastres naturales.

Una vez más, Grupo Bancrédito le expresa su más sincera gratitud al pueblo de Puerto Rico.